Прикордонна служба отримала від уряду ФРН медобладнання

Державна прикордонна служба України отримала від уряду Німеччини медичне обладнання вартістю понад 100 тис. євро.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ прикордонного відомства, церемонія передачі медичного обладнання від федеральної поліції ФРН відбулася сьогодні в Центральному клінічному госпіталі Держприкордонслужби за участю голови ДПСУ Віктора Назаренка та посла ФРН в Україні Крістофа Вайля.

Передача сучасного медичного обладнання для облаштування реаніамобілів відбулась в рамках міжнародного співробітництва та була надана прикордонникам як благодійна допомога, зазначається в повідомленні.

Під час заходу було продемонстровано 2 реанімобілі, які прикордонники вже облаштували сучасними реанімаційними комплектами, а також медичне обладнання – дефібрилятори, апарати ЕКГ, кисневі балони для ще двох автомобілів швидкої допомоги та медичні сумки з комплектами засобів та медикаментів.

«Приємно констатувати, що результатом нашої співробітництва є отримання новітнього медичного обладнання такої значної вартості. Ми дуже високо цінуємо таку допомогу. Адже це обладнання дасть додаткову можливість нашим медичним працівникам зберегти життя, здоров'я військовослужбовцям та забезпечить життєдіяльність прикордонників», – зазначив Назаренко.

У свою чергу Вайль побажав прикордонникам міцного здоров’я та успіхів у справі з охорони державного кордону та запевнив у подальшій всебічній підтримці.