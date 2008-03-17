Нервування погіршує зір

Зір звичайно залежить від емоційного стану людини, хоча безпосередніх офіційних наукових досліджень на цю тему немає. Проте практичні лікарі іноді стикаються з такими випадками. В народі з цього приводу теж існує відомий вислів "аж в очах потемніло".

Але не треба думати, що тільки негативні емоції впливають на стан зору, причиною цього можуть бути також надмірні позитивні емоції.

Взагалі стресовий чинник призводить до того, що в оргазмі виділяється адреналін, який різко звужує, спазмує судини. Сильний спазм судин може спричинити гіпертонію, тромбоз судин ока, емболію сітківки ока. Цим і пояснюється зниження гостроти зору після емоційного стресу.

Якщо після конфлікту ви відчуваєте, що у вас погіршився зір або з`явилися інші незвичні симптоми, прийміть таблетку "Нітрогліцерину", "Валідолу", "Но-шпи" або інших спазмолітичних препаратів. Ці засоби сприяють розширенню спазмованих судин. Найкраще покласти нітрогліцерин чи валідол під язик. Тобто підходять будь-які препарати, показані для надання першої медичної допомоги при серцевому нападі.

До того ж, така реакція на стрес - це привід звернутися за консультацією до лікаря-офтальмолога. Особливо небезпечно, якщо зір не відновлюється протягом 2-3 днів, не зникає відчуття дискомфорту. Такий стан може свідчити про емболію сітківки ока (закупорка судин), тромбоз із крововиливом або інші захворювання очей.