Штаб Ахметова видав жителям Донбасу 1,5 мільйона гуманітарних наборів

За цей період гуманітарна допомога безкоштовно надійшла в 59 райони і населені пункти Донбасу (зона проведення АТО і підконтрольні української влади території) найбільш незахищеним категоріям населення, згідно з затвердженим штабом критеріями. 2400 штабу волонтерів з числа співробітників ФК «Шахтар», підприємств Групи СКМ видають допомогу у спеціально створених пунктах.

«Обсяги допомоги Ріната Ахметова взяли безпрецедентний масштаб. За час війни створений унікальний гуманітарний механізм, що включає весь процес - від закупівлі товарів до доставки, розвантаження, розфасування та отримання допомоги в руки», - коментує Римма Філь, координатор Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

Нагадаємо, в період з 13 по 19 січня 2015 року Гуманітарний штаб Ріната Ахметова планує доставити на Донбас 133 великовантажних автомобіля з продуктами для мирних жителів Донецької і Луганської областей. Це дозволить сформувати 197 тисяч продуктових і 12 тисяч дитячих пакетів. Всього протягом січня Штаб Ріната Ахметова планує відправити на Донбас 8000 тонн продуктів для формування 500 000 гуманітарних наборів.

Перший Гуманітарний рейс Ріната Ахметова був відправлений на Донбас у кінці серпня 2014 року. Обсяг гуманітарної допомоги першого рейсу склав 200 тисяч продуктових наборів.