Ліки заборонили проносити на борт літаків

Дитяче харчування, рідкі медикаменти, косметичні засоби додані в "чорний список" речей, заборонених для проносу в ручній поклажі на всіх внутрішніх авіарейсах в Китаї. Раніше подібні заходи були прийняті відносно алкогольних і прохолодних напоїв, наголошується у відповідному розпорядженні Головного управління цивільної авіації Китаю.

У документі указується, що пасажири з дітьми повинні наперед попереджати співробітників авіакомпанії, які у свою чергу зобов`язані безкоштовно надавати під час польоту дитяче харчування. Що стосується спеціальних ліків, то пасажири повинні надати відповідні медичні підтвердження, а також наперед дати можливість співробітникам служб безпеки перевірити лікарські засоби, що проносяться.

Посилювання заходів безпеки послідувало після спроби здійснити теракт на борту літака. 19-річна жінка через бізнес-клас зуміла пронести в банці з-під прохолодного напою бензин, в який були додані якісь речовини з сильним запахом. Через 40 хвилин після зльоту вона закрилася в туалеті, розташованому біля паливних баків, де мала намір підпалити бензин. Проте вона була негайно затримана, після чого екіпаж зробив екстрену посадку. "Це була добре підготовлена спроба терористичного акту", - повідомила газета "Хуаньцю шибао".

ami-tass.ru