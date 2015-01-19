На реабілітацію до Польщі буде направлено 40 поранених українських військовослужбовців

Наприкінці лютого на реабілітацію до Польщі направлять 40 поранених під час проведення Антитерористичної операції українських військовослужбовців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпропетровської обласної ради, наразі комісія з питань консультування поранених учасників АТО займається підготовкою списків поранених.

До складу комісії входять представники обласної лікарні ім. Мечникова, об'єднання швидкої медичної допомоги, а також медичної академії МОЗ України. Для ефективності курсу реабілітації медики уточнюють діагнози, оцінюють стан та спроможність хлопців перенести тривалу поїздку до польських оздоровниць.

«Найголовніше для нас, щоб з Польщі хлопці повернулися здоровими. Польські колеги чекають не просто курортників, а поранених військових. Щоб їх швидко поставити на ноги, треба визначити правильні діагнози та розробити план реабілітації. Саме цим зараз і займаються дніпропетровські медики», - цитує прес-служба голову облради Євгена Удода.

На поранених українських військових чекає реабілітація у Польщі протягом місяця. Лікування відбуватиметься за рахунок приймаючої сторони.

Як повідомляв УНІАН, згідно з домовленістю між Дніпропетровською облрадою і польським воєводством Нижня Сілезія, в листопаді минулого року в оздоровницях Лендек-Здруй і Щавно-Здруй проходила реабілітацію перша група поранених військовослужбовців у складі 45 чоловік. Результатами оздоровлення задоволені і самі військові і медики, які супроводжували курс лікування.