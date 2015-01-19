Штаб Ахметова: «Ми не можемо ризикувати життями волонтерів і мирних громадян»

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, сьогодні вперше за історію Гуманітарного штабу через інтенсивні обстріли не відкриються пункти видачі допомоги в Донецьку. Як тільки зникне загроза безпеці мирних жителів, які отримують допомогу, і волонтерів, які формують і роздають продуктові набори, Штаб Ріната Ахметова відновить відправку гуманітарних рейсів на Донецьк і видачу продуктових наборів у самому Донецьку та прилеглих містах. Крім того, обсяги продукції, що поставляється в січні, будуть збільшені. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Наталія Ємченко, директор з комунікацій СКМ.

«Ми в Гуманітарному штабі Ахметова плануємо в січні збільшити обсяги гуманітарної допомоги для мирних жителів Донецької і Луганської області. Робимо і будемо робити все, що в наших силах, щоб допомогти кожному. АЛЕ. 19 січня, вперше з вересня 2014 року в будній день не відкриються наші пункти видачі в Донецьку - дуже інтенсивні обстріли, щільний вогонь. Не можемо ризикувати життями волонтерів і мирних громадян. Рішення про роботу у вівторок будемо приймати сьогодні».

Також в цілях безпеки було прийнято рішення в понеділок не відправляти чергову колону Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова з Дніпропетровська до Донецька. Проте в Штабі запевняють, що інтенсивні поставки гуманітарної допомоги в останній тиждень забезпечили достатній запас продуктів на складі «Донбас Арени» та на пунктах видачі, щоб забезпечити згодом десятки тисяч людей.

Оперативну інформацію про відновлення видачі гуманітарної допомоги та дату відправлення чергового гуманітарного рейсу на Донбас можна дізнатися на сайті Гуманітарного штабу Ріната Ахметова і за телефоном гарячої лінії 0 800 509 001.