Богомолець виступає за відновлення військово-медичної підготовки у навчальних закладах

Радник президента України Ольга Богомолець виступає за відновлення військово-медичної підготовки у середніх і вищих навчальних закладах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це вона сказала під час наради з обговорення проблем військово-медичної освіти за участю представників Міністерства освіти, Інституту психіатрії, Військово-медичної академії, яка відбулася сьогодні в Адміністрації президента.

Богомолець наголосила, що в умовах, в яких нині опинилася країна - коли існують підвищені ризики вчинення терористичних актів, конфлікту на Донбасі, населення країни має знати, як діяти в тих чи інших ситуаціях. "Враховуючи те, який досвід сьогодні ми маємо, це має бути не просто фізичне виконання фізичних вправ, а патріотичне, базове військово-медичне виховання", - зазначила вона.

На переконання радника президента, «в першу чергу таку підготовку, особливо курсу парамедицини, необхідно повернути до педагогічних навчальних закладів».

"У разі терористичного акту педагог, і дошкільного і шкільного навчального закладу, має вміти надавати допомогу своїм вихованцям", - наголосила вона, додавши, що цю ініціативу варто поширити і на ВНЗ, технікуми, училища.

Щодо підготовки учнів шкіл, радник президента також виступила з ініціативою розробки спеціального професійного і психологічного тестування для учнів старших класів, результати якого зберігалися б у єдиній базі даних. На її переконання, у майбутньому така інформація може бути корисною під час проведення призову, мобілізації, адже дозволить визначити більш витривалих, придатних до служби, чи тих, хто зможе бути залучений до альтернативних видів служби. Таким чином, наголосила Богомолець, вдасться досягти більш якісного рівня служби та уникнути бойових психічних травм серед військовослужбовців.

"Наше завдання під час мобілізації чітко розуміти, чи ця людина, чоловік, може стати військовозобов'язаним, чи він буде тією людиною, на яку можна спертися. Якщо ні, то це не означає, що він буде звільнений від служби. Є багато іншої роботи, для виконання якої не потрібна зброя - можна готувати їжу, будувати укріплювальні споруди, бути водієм", - сказала радник президента. До розробки такого тестування необхідно залучити фахівців Військово-медичної академії, Інституту педіатрії, силові відомства, міжнародний досвід, переконана вона.

"Ми шукаємо шлях як на майбутнє зробити так, щоб діти, люди були більш захищеними. Психологічна підготовка і дітей, і персоналу, щоб не було паніки у відповідних умовах", - резюмувала Богомолець.