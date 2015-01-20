Лікувальні властивості спецій

Мелений запашний гвоздичний перець має протимікробну дію. Гвоздика добре очищує, стимулює травлення і засвоюваність важкої їжі, пише nashamama.com.

Вживання всіх видів перців (білого, чорного, червоного, зеленого) сприятливо впливає на циркуляцію крові, оскільки ця спеція добре очищає судини. В результаті шлаки і токсини поступово виводяться організмом, шкіра очищується і починає сяяти.

Найбільш корисна свіжа або свіжозмелена куркума. Вона справляється з будь-якими шкірними вадами і захворюваннями, а також є профілактикою ракових захворювань.

За рахунок вмісту антиоксидантів і дубильних речовин, кориця допомагає усунути запалення, очищує шкіру, робить її більш пружною і еластичною.

Фенхель допомагає зменшити почервоніння і подразнення, а також мінімізує сприйнятливість до сонячного світла. Тому для власниць чутливої шкіри ця спеція незамінна.