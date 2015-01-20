За добу в зоні АТО поранено 19 українських військових

13:41, 20 січня 2015
Країна
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На сході України в зоні АТО за минулу добу загиблих серед українських військових немає

За добу в зоні АТО 19 українських військових отримали поранення / Фото: УНІАН

За минулу добу в зоні АТО загиблих серед українських військових немає, 19 отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

За його словами, на сході України в зоні АТО за минулу добу загиблих серед українських військових немає, 19 отримали поранення.

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