За добу в зоні АТО поранено 19 українських військових

За минулу добу в зоні АТО загиблих серед українських військових немає, 19 отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

За його словами, на сході України в зоні АТО за минулу добу загиблих серед українських військових немає, 19 отримали поранення.