За добу в зоні АТО поранено 19 українських військових
13:41, 20 січня 2015Країна
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На сході України в зоні АТО за минулу добу загиблих серед українських військових немає
За добу в зоні АТО 19 українських військових отримали поранення / Фото: УНІАН
За минулу добу в зоні АТО загиблих серед українських військових немає, 19 отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
За його словами, на сході України в зоні АТО за минулу добу загиблих серед українських військових немає, 19 отримали поранення.
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