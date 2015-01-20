Стартував другий етап навчання кризових психологів у рамках проекту Штабу Ахметова

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, 19 січня в Києві розпочався другий модуль навчання для 250 кризових психологів, які будуть працювати з сім'ями з Донбасу. Основний напрямок цього етапу навчання - особливості роботи психологів з дітьми, що пережили травму війни.

Підготовка почалася з лекційних занять. Тренери з київського Інституту психологічного здоров'я, Наталія Подоляк та Наталія Простун, розповіли про методи надання першої психологічної допомоги, посттравматичний синдром та особливості переживання втрати і травми дітьми та їх батьками.

«Часто батьки більше зациклені на своїх переживаннях, на своїй тривозі. І вони у своїх переживаннях не бачать, що відбувається з дитиною, - каже Наталія Простун. - Буває таке, що батьки зайняті, шукають роботу, і дитина залишається наодинці зі своїм болем. Тоді діти повинні йти в школи, садочки, і там працювати з психологами. Їх необхідно соціалізувати».

В процесі навчання учасники та тренери діляться власним досвідом, обговорюють моделі і методи роботи. У наступні дні лекційний матеріал буде підкріплюватися практичними заняттями в міні-групах.

«Є велика потреба в тому, щоб прийшли і працювали фахівці, саме кризові психологи, з людьми, які пережили, були свідками, очевидцями бойових дій зараз в Україні», - каже Ольга Олійник, учасниця тренінгу з Краматорська.

Другий модуль навчання триватиме до 11 лютого. Учасники, розділені на 9 груп у Києві та Маріуполі, прослухають лекції, і попрацюють на практичних заняттях з провідними тренерами-психологами з Києва, Львова та Житомира.

Нагадаємо, проект Гуманітарного штабу Ріната Ахметова з підготовки кризових психологів стартував у листопаді 2014 року. Для участі було відібрано 250 кращих фахівців з усієї України, які вже мають диплом психолога. Навчання проходить безкоштовно. Роботу тренерів оплачує Гуманітарний штаб. На сьогодні це єдиний в Україні проект, спрямований на відновлення психологічного стану переселенців і жителів зони АТО.