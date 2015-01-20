У 2014 році в Україні усиновили 2101 дитину-сироту

У 2014 році усиновлена 2101 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики України.

Як зазначили у міністерстві, у разі посиротіння дитини чи залишення її без батьківського піклування, службами у справах дітей першочергово проводиться робота щодо влаштування таких дітей в сім’ї на виховання, керуючись принципом найкращих інтересів дитини, при цьому перевага надається родичам дитини. Так, за оперативними даними з областей, станом на 30.12.2014 року, усиновлена 2101 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування, з них: громадянами України – 1582 дітей, іноземними громадянами – 519 дітей (дані по АР Крим та м. Севастополь станом на 28 лютого 2014 р.).

Незважаючи на проведення антитерористичної операції, протягом 2014 року у Донецькій області було усиновлено 238 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (українцями – 192, іноземцями – 46), у Луганській – 64 (українцями – 53, іноземцями – 11).

Проте, на обліку дітей, які можуть бути усиновлені, в регіонах ще перебуває понад 21 тисяча дітей, майже 12 тисяч з них вже влаштовані в прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу, водночас вони не втратили право бути усиновленими.

Слід зазначити, що при усиновленні українці надають перевагу маленьким дітям. На обліку в службах у справах дітей перебуває 1708 кандидатів в усиновлювачі, з них 1410 (83%) бажають усиновити дитину до 5 років, а таких дітей на обліку менше 5%.

Преважна більшість дітей, які чекають на усиновлення – це діти старше 10 років, діти з груп братів/сестер та діти з особливими потребами, які мріють отримати батьківське тепло.