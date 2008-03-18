Рак починається з ”дрібниць”

Медичною наукою доведено, що рак починається не одразу, а поступово. Цьому захворюванню дуже часто передують так звані передракові хвороби (хронічні виразки, папіломи, фіброми, поліпи, лейкоплазії, гіперплазії, пігментні новоутворення тощо), з яких з плином часу вникають справжні злоякісні пухлини.

Якщо такі хвороби завчасно вилікувати, то раку можна уникнути.

Успіх лікування онкохворих на сто відсотків залежить від ранньої діагностики та своєчасного лікування. Іншими словами - чим раніше хворий звернеться до лікаря, тим краще. На початкових стадіях хвороби практично всіх онкохворих виліковують.

Які ж ранні ознаки початку цієї підступної недуги? Загальними ознаками є прогресуюче збільшення пігментних новоутворень, поява твердих безболісних малорухливих лімфоузлів, поява нетипових виділень із різних органів, особливо з домішками крові різних відтінків, довготривалі виразки, що не піддаються лікуванню.

Часте виділення сечі у чоловіків може бути ознакою ураження простати, а порушення стільця, зокрема часті "безрезультатні" позиви - ознакою ураження товстої кишки.

Збільшення будь-яких доброякісних пухлин (бородавок, папілом, фібром) або поява новоутворень чи затвердінь теж повинна насторожити хворого.

Найтиповішими ознаками ураження злоякісним ростом ЛОР-органів можуть бути: різке збільшення і ущільнення піднебінних мигдаликів або їх виразкування, поява поліпів, грануляцій, поява сукровичних виділень (особливо при хронічних хворобах ЛОР-органів). Однак наявність цих ознак не обов`язково свідчить про виникнення раку.

Тривожними симптомами є тривалий біль у горлі, збільшення та затвердіння шийних лімфовузлів, захриплість, тривалий перебіг хронічних ларингітів тощо.

Тож не варто заощаджувати якусь годину чи навіть день на своєчасне відвідування лікаря, адже на лікування згодом доведеться втрачати тижні, місяці, платити за недбалість здоров`ям або й життям.

Не слід також ухилятись від медоглядів у оглядових кабінетах, від спеціальних методів обстеження.