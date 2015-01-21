Упродовж доби в зоні АТО 40 українських військовослужбовців отримали поранення

Упродовж доби в зоні АТО загинув один українській військовослужбовець, ще 40 отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

"За отриманими штабом АТО даними, протягом останньої доби загинув один військовослужбовець і 40 отримали поранення різного ступеню", - сказав Лисенко.

За його словами, впродовж доби ситуація в зоні антитерористичної операції характеризувалася продовженням масованих обстрілів угрупованнями російсько-терористичних військ позицій сил АТО та намаганнями бойовиків розширити підконтрольну їм територію. Зокрема на Луганському, Дебальцевському і Донецькому напрямках терористи неодноразово обстрілювали позиції сил АТО з використанням артилерії, мінометів, гранатометів, танків та установок «Град».

"У Донецькому аеропорту триває бойова операція. В результаті боїв підрозділи бойовиків підірвали злітно-посадкову смугу. До позицій українських військових підійшли додаткові резерви та доставлено боєприпаси. Начальник Генерального штабу генерал-полковник Віктор Муженко перебуває в зоні АТО і керує підрозділами Збройних сил України", - сказав Лисенко.