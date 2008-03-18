Як у 40 років виглядати на 30

Те, що ми споживаємо, може вплинути на нашу зовнішність набагато ефективніше, ніж найдорожча косметика. Виноград відбілює шкіру, сливи розгладжують "гусячі лапки" біля очей, дріжджі надають блиск волоссю.

Не мати зморшок після 40 років і виглядати на 10 років молодшою - мрія кожної жінки. Як цього досягти? На думку прихильників раціонального харчування, найдоцільніше розпочати з власної кухні. Продукти - це неоціненний союзник вроди.

За старіння відповідають передусім вільні радикали - це часточки, які потрапляють в організм разом з димом цигарок, ультрафіолетовими променями тощо і нищать або пошкоджують клітини шкіри. Вільні радикали також утворюються в організмі під час процесу перетравлювання жирів. Не всі, одначе, знають, що потужна зброя проти вільних радикалів поруч, варто лише простягнути руку. Знешкоджують їх поліфеноли - натуральні барвники, які містяться в ягодах, родзинках, винограді й червоному вині. Діяльність вільних радикалів стримують також каротиноїди, які забарвлюють фрукти й овочі у жовтий колір. Абрикоси, манго, морква, помідори - лише маленька частина зі списку продуктів, завдяки яким маємо шанс уникнути зморшок і "гусячих лапок". Ще один помічник у цій справі - селен, який міститься в зернових продуктах, насінні соняшника, рибі та м`ясі. Він ліквідує токсичний вплив тяжких металів, наприклад, олова.

Серед вітамінів королем "омолоджувальних" речовин є вітамін Е. Велика кількість його в насінні льону, оливковій та соняшниковій олії, мигдалі.

Першим кроком до оксамитової шкіри є очищення організму. Для цього треба пити багато мінеральної води, фруктових соків, зеленого і трав`яного чаю. Це зволожує шкіру зсередини і виводить токсини. "Чистять" шкіру також рис, виноград, кавуни і яблука.

Варто включити до списку продуктів морську рибу - завдяки їй шкіра стає пружною і гладенькою.

Дуже важливим для шкіри є кальцій, якого багато в молоці та молочних продуктах. Кальцій має велике значення не тільки для будови кісток, але й для клітин.

Для зміцнення волосся та нігтів варто їсти продукти, які містять кремній. Його багато міститься в кашах, збіжжі, чаї з хвоща польового. Кремній зміцнює волокна колагенів, які підтримують еластичність шкіри та підшкірної тканини.

Міцне, блискуче волосся забезпечить також споживання продуктів, які містять біотин, тобто вітамін Н. Багаті на нього дріжджі, капуста, горох, гриби і хліб. Ще однією важливою речовиною для здорового волосся є кислота пантотенова, яка міститься у печінці, зернах злаків, жовтках яєць, м`ясі, зелених овочах.

Ось 10 продуктів, постійне вживання яких подовжить вашу молодість: чорнослив, родзинки, смородина, ожина, часник, журавлина, полуниці, малина, шпинат, брюсельська капуста.