Відбудеться прес-брифінг «Допомога мирним жителям прифронтових міст»

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, завтра, 22 січня, 11:30-12:30, в ІА «Українські новини» відбудеться прес-брифінг Римми Філь, координатора Гуманітарного штабу Ріната Ахметова. В ході заходу координатор Штабу представить новий проект допомоги мирним жителям міст Донецької і Луганської областей, які знаходяться на лінії вогню.

Крім того, буде озвучена актуальна інформація про роботу пунктів видачі гуманітарної допомоги від Гуманітарного штабу Ріната Ахметова в Донецьку та прилеглих містах у зв'язку з загостренням обстановки.

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Довідка:

Гуманітарний штаб Ріната Ахметова створений 6 серпня 2014 року з метою надання максимальної допомоги мирним мешканцям Донецької та Луганської областей, які постраждали в результаті бойових дій. Основні напрямки діяльності Штабу - надання гуманітарної допомоги; надання медичної, в тому числі психологічної допомоги; допомога дітям; адресна допомога.

При Штабі працює гаряча лінія - єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адреса електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua.

Дзвінки на номер 0 800 50 9001 безкоштовні з усіх телефонів. Гаряча лінія працює цілодобово.