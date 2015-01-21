Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, 14-й Гуманітарний рейс Ріната Ахметова доставить на Донбас 3900 тонн продуктів.

Сьогодні, 21 січня, чергова автоколона Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова вирушила з Дніпропетровська у напрямку Донецька. 26 великовантажних машин везуть борошно, цукор, соняшникову олію, макарони, дитяче харчування, кукурудзяну, перлову, пшеничну і ячну крупи.

Гуманітарна допомога призначена мирним жителям Донбасу, які проживають в зоні проведення АТО, а також на підконтрольних українській владі територіях.

Автоколона відправлена на Донбас у рамках 14-го Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова, яким планується відправити 210 великовантажних машин, загальна вага гуманітарної допомоги становить близько 3 900 тонн. В рамках Рейсу мирним мешканцям Донецької та Луганської областей будуть доставлені продукти харчування та дитячі набори.