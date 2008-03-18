В Україні продовжують закривати протитуберкульозні санаторії

Один із найстаріших протитуберкульозних санаторіїв на Дніпоропетровщині - під загрозою зникнення. Рішення про закриття закладу ухвалили облрада та Дніпропетровське управління охорони здоров`я. Чиновники свої позиції підкріплюють аргументами про неефективність медустанови та його застаріле приміщення. Утім, пацієнти тубсанаторію переконані, на будівлю хтось просто "поклав око". Щоб не втратити приміщення, вони готові протестувати.

Без "В`язивка" у них не буде навіть надії вилікуватися. Достукатися до чиновників захисники протитуберкульозного санаторію так і не змогли. Єдиний у регіоні медичний заклад, де зцілюють хворих на сухоти з відкритою формою, відтепер захищатимуть пікетами.

Олег Хандрига, пацієнт Павлоградського туберкульозного диспансеру: "История этого санатория началась с того, что 10 больных туда ввозилось, больных людей, восемь из них выходили оттуда здоровыми. Там сама природа лечит человека".

Розташований у лісі за сорок кілометрів від міста, санаторій вподобали спритні ділки, стверджують пацієнти тубдиспансеру. Чиновники таке спростовують і кажуть, у них немає грошей на утримання медичного закладу і на те, щоб лікування у ньому зробити ефективним. Натомість як альтернативу пропонують пацієнтам "В`язивка" путівки до Криму, Карпат та до медзакладів Дніперопетровщини.

Валентина Гінзбург, нач. обласного управління охорони здоров`я: "Заклад з 25-ти ліжок не має права на життя. І медичне обслуговування, яке там є, не витримує абсолютно ніякої критики".

Працівники санаторію стверджують, що заклад знищують навмисно. За останні десять років тут не робили навіть косметичний ремонт.

Олена Токар, головний бухгалтер санаторію: "У меня такое мнение – это место хотят выкупить. Скорее всего, на это всего есть покупатель".

Обіцянкам чиновників на отримання путівок до оздоровчих карпатських та кримських закладів пацієнти не надто вірять. І додають: цілюще повітря тутешнього санаторію набагато ефективніше.

Маргарита Транова, пацієнтка санаторію "В`язивок": "Туда добираться очень далеко, и не хотелось бы, транспорт, поезда, может придется по дороге в гостинице останавливаться, не хотелось бы заражать других".

Нині на Дніпропетровщині лише офіційних - із відкритою формою туберкульозу - понад 10 тисяч хворих. А рівень смертності від сухот в області один із найвищих в Україні.

5.ua