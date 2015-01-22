За добу поранено 16 українських військових у зоні АТО
09:45, 22 січня 2015Країна
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Повідомив в. о. речника Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов
Втрати українських військових у зоні АТО становлять 16 поранених та 10 загиблих / Фото: УНІАН
За добу втрати українських військових у зоні АТО становлять 16 поранених та 10 загиблих.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив в. о. речника Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.
Він зазначив, що на даний час відомо про загибель щонайменше шістьох захисників Донецького аеропорту.
"Загалом втрати особового складу в районі проведення антитерористичної операції складають 16 поранених та 10 загиблих", - сказав він.
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