За добу поранено 16 українських військових у зоні АТО

За добу втрати українських військових у зоні АТО становлять 16 поранених та 10 загиблих.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив в. о. речника Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Він зазначив, що на даний час відомо про загибель щонайменше шістьох захисників Донецького аеропорту.

"Загалом втрати особового складу в районі проведення антитерористичної операції складають 16 поранених та 10 загиблих", - сказав він.