Трав'яний чай підвищить здатність до зачаття

Якщо ти будеш регулярно пити чаї з «правильних» трав - зміцниш здоров'я, наберешся енергії та сил і зможеш пробудити свою жіночність, пише beauty.ua.

Багато трав'яних чаїв регулюють вироблення жіночих гормонів. До чаю не забувай додавати смачні спеції, наприклад, корицю, гвоздику або імбир.

Заварюй чай з розрахунку 1 ч. л. ягід, сухого листя або квіток на 100 мл води.

Заспокоїть і подарує міцний здоровий сон чай з материнки, меліси, м'яти і лимонника. Такий збір найкраще пити за кілька годин до сну.

Чай з калини ефективний при менструальних болях і маткових кровотечах. Крім того, калина чудово зміцнює імунітет.

Чай з листя малини регулює вироблення гормону прогестерону (відповідає за здатність до зачаття) і в цілому врівноважує емоційний стан на різних етапах менструального циклу.

Липовий чай підвищує імунітет і допомагає організму регулювати вироблення жіночих гормонів, так як липа є джерелом фітогормонів.

Напій з ягід обліпихи допоможе швидко і ефективно поліпшити захисні сили організму.