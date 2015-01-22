Чим корисна бананова дієта

Бананова дієта потребує підготовки. Обов'язково порадьтеся з дієтологом або гастроентерологом перед її початком. В «нульовий» день (підготовчий) виключіть з раціону солону, смажену і жирну їжу, також копченості та солодощі (цукор в тому числі). Морально підготуйтеся до того, що протягом усіх трьох днів вам доведеться харчуватися тільки бананами, тому така дієта вважається дуже жорсткою, пише zdorovia.com.ua.

Купуємо основний інгредієнт - банани. Вибираючи плоди в супермаркеті, зверніть увагу на їх зовнішній вигляд: поверхня повинна бути соковитого жовтого кольору, гладкою і блискучою, чорні крапки і плями говорять про зіпсованості банана. Не купуйте недозрілі фрукти. Для дієти не підходять сушені банани, оскільки вони у багато разів калорійніші свіжих плодів. Не зберігайте куплені плоди в холодильнику, краще при кімнатній температурі.

Обробляємо: чистимо, знімаючи не тільки шкіру, але і видаляючи білі «нитки». Очищені банани слід з'їдати відразу, тому що м'якоть плоду має властивість окислюватися, темніє і втрачає вітаміни.

Денна норма триденної дієти - 3 банана + 3 склянки знежиреного молока або кефіру (1% жирності). Бажано розділити прийоми їжі так, щоб були чітко виділені сніданок, обід і вечерю.

Вдалим варіантом буде перетертий до стану кашки банан з додаванням разової норми кефіру або молочний шейк (на 150 мл молока - 1 банан). Воду і зелений чай без цукру можна пити в будь-якій кількості.