Якщо ви з заздрістю дивитеся на колегу, яка ранок починає з ароматної кави і не менш ароматної булочки і при цьому не турбується про свою фігуру, значить у неї хороший метаболізм. Ми розповімо, що уповільнює обмін речовин і чому так складно схуднути!

Без сніданку

Звичайно, краще полежати 20 хвилин в ліжку, ніж приготувати смачний і корисний сніданок, пише sunny7.ua. Багато хто вважає, що для сніданку досить чашки кави. Ви питаєте, що уповільнює метаболізм? Відсутність сніданку! Ви прокинулися, тепер потрібно «завести» організм, щоб він теж прокинувся.

Відмова від жирів

Організм не може працювати, як годинник, якщо ви «відібрали» у нього жири. Безумовно, не варто закінчувати вечір порцією жирної буженини або майонезного салату, нашому організму потрібні корисні жири, наприклад, оливкова олія, риба і т. д. Відмова від жирів загрожує уповільненням метаболізму.

Голодування

Якщо ви голодуєте, значить, вам організм починає економити енергію і, відповідно, уповільнює метаболізм. Пам'ятайте про це. Коли наступного разу захочете 2-3 дні «посидіти» на кефірі.

Сидячий спосіб життя

Часто можна почути, що жінки готові худнути, зменшуючи свій раціон харчування, але відмовляючись від спорту, мовляв, тренування - це втомлює і часу на них зовсім немає. Тільки не дивуйтеся, що через місяць такого способу життя, ваша вага зупиниться на одній позначці і не захоче рухатися в бік зменшення, шкіра стає в'ялою і з'являться зморшки. Спорт допомагає нам тримати тіло в тонусі, спалювати калорії і прискорювати метаболізм. Не варто піднімати штангу, досить вечір закінчити пробіжкою або домашнім тренуванням з обручем тощо.