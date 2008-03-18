У Чернігові будуть боротися із комп`ютерною залежністю у дітей

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради ухвалив рішення "Про заходи щодо запобігання формування та розвитку залежності від азартних, комп`ютерних ігор та Інтернет-залежності серед неповнолітніх".

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, це рішення передбачає пропускний режим для неповнолітніх (їм буде дозволено користуватися комп`ютерами лише за наявності учнівського квитка та реєстрації у журналі закладу); обмеження перебування дітей і підлітків у комп`ютерних клубах не більше двох годин протягом дня; заборону відвідування таких закладів неповнолітніми після 21.00 в зимовий час та з 22.00 влітку.

На думку міського голови Олександра СОКОЛОВА, проблема комп`ютерної залежності зачіпає інтереси не лише батьків, сім`ї, але і всієї громади. Міський голова дав доручення протягом двох тижнів спеціальній комісії перевірити діяльність комп`ютерних клубів щодо дотримання санітарних вимог, виконання встановлених норм перебування у таких закладах неповнолітніх.