Заява Гуманітарного штабу Ріната Ахметова

Гуманітарний штаб Ріната Ахметова вкрай стурбований загостренням ситуації в Донецьку та прилеглих населених пунктах, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу. Обстріли поновилися в Донецьку і околицях. Від обстрілу страждають мирні люди, робота гуманітарних місій утруднена. В результаті бойових дій, за даними Донецької обласної державної адміністрації, тільки 20 січня загинуло 6 мирних жителів, 24 людини отримали поранення і доставлені в лікарні. Весь світ потрясла трагедія в Волновасі, яка забрала життя 13 людей! Нова трагедія в Донецьку 22 січня з загибеллю мирних жителів мікрорайону Боссе збільшила число безневинних жертв цієї війни.

Ми сумуємо за всіма загиблими. Кожна людське життя безцінне. Але найстрашніше те, що страждають діти!

Тільки за останній тиждень Гуманітарний штаб Ріната Ахметова взяв під контроль і забезпечив лікування 4 дітей від 1 року до 8 років, які отримали поранення через бойові дії на Донбасі. А всього з початку конфлікту число дітей війни, яких опікує штаб, склало 29.

Обстрілу піддаються школи, дитячі садки, лікувальні заклади. В результаті прямого попадання серйозні пошкодження отримала донецька лікарня №3, в тому числі, дитяче та кардіологічне відділення .

Гуманітарний штаб Ріната Ахметова ще раз звертається до всіх сторін збройного конфлікту, до всіх, в чиїх силах вплинути на ситуацію, з єдиним закликом припинити бойові дії. Загибель людей не можна виправдати ніякими цілями!

Ми закликаємо світову громадськість, міжнародні організації надати максимальний вплив на ситуацію, щоб зупинити кровопролиття, не допустити нових жертв серед мирного населення. Необхідно повернутися у формат переговорів і продовжити пошук мирного вирішення. Тільки так можна захистити життя маленьких і дорослих жителів Донбасу.

Штаб Ріната Ахметова буде робити все можливе, щоб не допустити гуманітарної катастрофи. Ми плануємо і далі доставляти соціально незахищеним категоріям мешканців Донбасу продукти та дитячі товари, а також реагувати на всі потреби мирного населення.

Гуманітарна ситуація в містах, які знаходяться на лінії фронту, посилюється зимовими холодами і наближається до катастрофічної. За дорученням Ріната Ахметова, Гуманітарний штаб відкриває новий напрям діяльності - екстрена допомога мирним жителям міст, які знаходяться на лінії вогню.

Ми будемо намагатися доставляти допомогу в міста, які знаходяться під контролем української влади, але в яких не виплачуються соціальні платежі і спостерігаються перебої з продуктами. Ми будемо робити все можливе, щоб в умовах бойових дій люди не помирали від голоду.

Гуманітарний штаб Ріната Ахметова з серпня 2014 року вже передав найбільш незахищеним мирним мешканцям Донецької та Луганської областей 1,5 мільйона продуктових наборів і буде діяти так доти, поки в нашій допомоги буде необхідність.

Римма Філь

Координатор Гуманітарного штабу Ріната Ахметова