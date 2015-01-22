Штаб Ахметова допомагатиме мирним жителям міст на лінії вогню

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, Штаб відкриває новий напрям діяльності - допомога мирним жителям міст на лінії вогню. Про це сьогодні в ході прес-брифінгу в ІА «Українські новини» заявила Римма Філь, координатор Штабу.

«Виходячи з того, що гуманітарна ситуація в містах, які знаходяться на лінії фронту, наближається до катастрофічної, за дорученням Ріната Ахметова Гуманітарний штаб відкриває новий напрямок своєї діяльності - допомога мирним жителям міст на лінії вогню. Мета одна - допомогти людям (мирним жителям таких міст) зберегти життя і здоров'я, - заявила Римма Філь. - Ми будемо намагатися доставляти туди допомогу - медикаменти та харчування у разі необхідності, і робити все можливе в умовах бойових дій».

До кінця січня Гуманітарний штаб планує доставити допомогу у 3 міста:

Авдіївка

Щастя

Дебальцеве

Категорії жителів, яким надаватиметься допомога:

Люди з I і II групою інвалідності

Матері-одиначки з дітьми до 18 років (у тому числі вдови/вдівці з дітьми до 18 років)

Багатодітні сім'ї (кількість дітей більше або дорівнює 3, вік усіх дітей до 18 років). Якщо в багатодітній родині є діти старше 18 років - допомога надається батькам і дітям віком до 18 років з розрахунку - 1 продуктовий набір на 1 члена сім'ї.

Пенсіонери старше 65 років

Сім'ї, які виховують дітей-інвалідів

Сім'ї, які виховують прийомних дітей, дітей сиріт, дітей, батьки яких позбавлені батьківських прав

Учасники та інваліди ВВВ, інваліди, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій в Афганістані або в інших місцях проведення бойових дій

Люди, які стоять на обліку в районних управліннях праці та соціального захисту - малозабезпечені (дохід нижче прожиткового мінімуму)

Вагітні жінки на всіх термінах вагітності, що перебувають на обліку в установленому порядку

Діти-сироти до 23 років

Також допомогу отримають переселенці із зони АТО, які опинилися в цих містах.