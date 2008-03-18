У Миколаїві відкрито Центр профілактики і лікування СНІДу

У церемонії відкриття Миколаївського обласного центру профілактики і лікування СНІДу взяв участь посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР.

Як повідомили УНІАН у прес-службі посольства США в Україні, у своєму виступі В.ТЕЙЛОР зосередив увагу на тому, чого можна домогтися, коли уряди об’єднують зусилля задля спільного блага. Зазначалося також, що оновлена клініка допоможе скорочувати розповсюдження вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) в області шляхом проведення лабораторних аналізів та роз’яснювальної роботи , а також надаватиме лікування тим, хто вже інфікований вірусом.

“За останні шість місяців Офіс оборонної співпраці посольства США в Україні надав понад 175 тисяч доларів на ремонт двох поверхів будівлі, в тому числі дверей, вікон, підлоги, електричних дротів, водогінних труб і іншого. У той же час місцева влада надала таку ж суму на ремонт даху, каналізації та облаштування прибудинкової території”, - зауважили у прес-службі посольства США в Україні.