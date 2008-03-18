Поганий сон активує у жінок запальні процеси

Регулярний нетривалий сон заподіює більше шкоди жіночому організму, ніж чоловічому. Медики з Університету Дюка /США/ виявили, що неспокійний і короткий за часом сон викликає серед жінок серцево-судинні порушення, психологічні проблеми і зумовлює ризик діабету другого типу.

Лікарі розглянули самопочуття і розпорядок дня 210 здорових чоловіків і жінок середніх років. Зразки крові, узяті у учасників наукового експерименту, були перевірені на рівні біомаркерів, включаючи інсулін, глюкозу, білок згортання крові фібриноген. Труднощі із засипанням більш як за півгодини, часте пробудження протягом ночі і менше семи годин сну щоночі мали серйозніші наслідки для організму жінок. Поганий сон активував у жінок запальні процеси, підвищував кількість інсуліну, порушував серцевий ритм, а також розвивав ознаки депресії і надмірної ворожості.

ami-tass.ru