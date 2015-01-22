В Україні тумани та погана видимість на дорогах

Державтоінспекція попереджає водіїв про погану видимість на дорогах через туман.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, за інформацією Гідрометцентру, з 22 січня по 23 січня в Україні буде туман, видимість 200-500 м, на дорогах місцями ожеледиця, вдень місцями пориви вітру 15-20 м/с.

За таких погодних умов ДАІ України нагадує водіям про уважність і зосередженість на дорозі.

«Неухильно дотримуйтеся вимог Правил дорожнього руху: не перевищуйте швидкість, користуйтеся пасками безпеки, дотримуйтесь безпечної дистанції, в умовах недостатньої видимості слід вмикати ближнє світло фар або протитуманні ліхтарі», - закликає ДАІ водіїв і радить з обережністю рухатися по мостах і естакадах.