Темні кола під очима

Темні кола навколо очей – це досить поширена проблема.

Вони можуть бути ознакою захворювань серцево-судинної системи, печінки, нирок, щитовидної залози, гіповітамінозу, анемії.

Але вони можуть бути і анатомічною особливістю будови орбітальної області.

Існує декілька засобів народної медицини, які допоможуть позбавитися цієї проблеми.

Засіб 1. Половиною склянки кип`ятку залити одну чайну ложку листя шавлії.

Засіб слід настояти протягом п`ятнадцяти хвилин, а після процідити.

Половину одержаного настою слід остудити, а іншу половину, навпаки, підігріти.

Поперемінно прикладайте до повік тампони, змочені в гарячому і холодному настої.

Таку процедуру потрібно проводити перед сном, а після її проведення шкіру слід змастити кремом.

Настій шавлії можна замінити відваром ромашки і петрушки.

Засіб 2. Необхідно відварити в мундирі картоплину, після того, як вона стане теплою, її слід розрізати навпіл і прикласти до очей на тридцять-сорок хвилин.

Засіб 3. Допомагає і накладення на очі листя перцевої м`яти.

Засіб 4. Можна в дві чисті бавовняні ганчірочки загорнути по десертній ложці свіжого сиру.

Такі компреси слід прикладати до очей на десять-п`ятнадцять хвилин.

Засіб 5. Для приготування цього засобу вам потрібно буде одним стаканом кип`ятку залити одну столову ложку квіток волошки, після чого засіб потрібно настояти протягом двадцяти хвилин.

Після настій процідити.

Тампони, змочені в теплому настої, слід накладати на очі на п`ятнадцять-двадцять хвилин, а після на шкіру нанести живильний крем.