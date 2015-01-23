На базі Національного університету оборони України імені Івана Черняховського стартували всеукраїнські курси бійця-рятувальника COMBAT LIFE SAVER.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії "Блок Петра Порошенка", курси, які проводяться в рамках проекту Світового конгресу українців "Захист патріотів", відбудуться у всіх військових навчальних закладах України.

Народний депутат від «Блоку Петра Порошенка», голова парламентського Комітету з питань охорони здоров’я, радник президента, громадський діяч Ольга Богомолець зазначила, що в країні досі не було жодних курсів для військових з надання долікарської допомоги.

«У майбутньому в Україні буде створена система навчання навичкам першої медичної допомоги, яку пройде кожен. Сьогодні – перший крок до її створення: за мої ініціативи започатковано курс навчання для майбутніх командирів – курсантів військових вищих навчальних закладів. Якщо кожен з тих, хто пройде навчання, а це близько 3 тис. офіцерів навчить бодай 10 бійців - це означатиме, що ми матимемо 30 тисяч бійців, котрі будуть здатні рятувати життя собі та пораненим товаришам», – зазначила Богомолець.

У подальшому такі навчання стануть повноцінною складовою Військово-медичної доктрини України, котра на даний момент знаходиться на стадії підготовки і найближчим часом буде винесена на парламентські слухання.

Курс бійця-рятувальника складається з короткого вступу і огляду курсу, практичної складової, у ході якої кожен з курсантів отримає необхідні навички із зупинки втрати крові, розблокування дихальних шляхів, рятування від пневмотораксу і методів належної евакуації поранених.

Професійні сертифіковані інструктори НАТО та українські спеціалісти окрему увагу приділять навчанню вояків щодо надання допомоги з використанням будь-яких матеріалів, котрі є в їхньому розпорядженні. Курси є ідентичними до тих, які проходять солдати країн НАТО.

Ініціатива СКУ "Захист патріотів" – це навчання українських солдат спеціальній військовій тактичній допомозі у бою, курсам бійця-рятувальника і курсам бойового медика. В рамках проекту кожен солдат, що пройшов підготовку забезпечується аптечкою першої допомоги IFAK, а кожен підготовлений фельдшер - рюкзаком бойового санітара.