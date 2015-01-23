Як позбутися від хімії в овочах і фруктах

Ні для кого не секрет, що багато овочів та фруктів оброблені різними нітратами і пестицидами.

Від нітратів і пестицидів можна частково позбутися: для цього потрібно правильно вимити і очистити фрукти і овочі, пише econet.ua.

КАПУСТА. У верхніх капустяних листках і качані міститься велика частина нітратів, тому їх потрібно викинути.

КАРТОПЛЯ. У картоплі хімія збирається під шкіркою і в серцевині бульби, тому після того як картопля закипіла цю воду необхідно злити.

КАБАЧКИ, ОГІРКИ, БАКЛАЖАНИ. Огірки за кольором повинні бути ніжно-трав'яного кольору, якщо вони темно-зелені, це говорить про те, що їх перегодували нітратами. Перші кабачки і баклажани потрібно очищати від шкірки. Зріжте плодоніжку - це найотрутніше місце.

ЗЕЛЕНЬ, САЛАТ, ПЕТРУШКА, КРІП. Найбільше хімії накопичується в прожилках, черешках - не потрібно це їсти. Зелень завжди стрімкіше вбирає нітрати і перед тим як додавати в страви, її слід вимочити протягом години у воді.

ПОМІДОРИ. При виборі помідорів, майте на увазі, чим товща шкірка, тим більше хімії. Не купуйте помідори оранжево-червоні, наче недозрілі. Не соромтесь та попросіть продавця розрізати помідор і якщо він з білою м'якоттю і товстими прожилками - це означає великий вміст хімії. А якщо вам все-таки попалися неякісні томати, потримайте їх у прохолодній воді близько 1 години.

ВИНОГРАД. Щоб виноград зберігався довго, його обробляють фунгіцидами. Щоб позбавитися від цієї речовини, виноград слід досить добре вимити, бажано у воді з содою. (Взагалі будь-які фрукти і овочі добре вимити з содою!)

ГРУШІ І ЯБЛУКА. Купуючи фрукти, візьміть їх у руки, якщо відчуєте що плоди слизькі, липкі, вони оброблені дифенилом. Для того, щоб вони не псувалися і довго зберігалися. У Євросоюзі, США, дифенол заборонений через сильні канцерогенні і алергенні властивості. Оброблені дифенилом фрукти потрібно очистити від шкірки.