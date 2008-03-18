Від чого хворіють жінки?

Якщо ви страждає запаленням придатків, то це ніяк не пов`язано з холодною порою року, воно виникає і розвивається тільки за наявності в організмі інфекції. Переохолодження лише провокує гострий прояв запального процесу.

А статевих інфекцій в гінекології предостатньо. При цьому, в жіночому організмі може бути не одна, а відразу декілька інфекцій.

Повністю здорових жінок небагато.

Не варто думати, що всі статеві інфекції здатні передаватися лише через статевий контакт, шлях зараження може бути і побутовим. Це може відбутися, наприклад, в лазні, при купанні в природних водоймищах і т.д.

Не варто із зневагою відноситися і до такого поширеного захворювання, як молочниця.

Якщо своєчасно не приступити до її лікування, то наслідки можуть бути серйозними. Це означає, що звичайна, на перший погляд, «болячка» може стати причиною появи хламідій, стафілококової і стрептококової інфекцій.

В даний час досить широке розповсюдження одержало таке захворювання, як ендометріоз.

У моменти його загострення жінкам слід обмежити фізичні навантаження на організм. Якщо ж говорити про молодих дівчаток і дівчат, то їм не слід відвідувати уроки фізичної культури, піднімати тяжкість. Ну, і, звичайно ж, інтимне життя в цей період повинне знаходитися під забороною.

Якщо ж ви все ж таки не змогли уберегтися від захворювання, то вам варто прогрівати ноги, а надалі простежити за тим, як пройде менструація.

Якщо ви помітите якісь зміни, то це може бути свідоцтвом того, що запальний процес таки є.

Отже, переохолодження служить лише загостренням уповільненої інфекції в жіночому організмі.

В цьому випадку не варто захоплюватися самолікуванням із застосуванням антибіотиків, такі препарати може призначити лише лікар.

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