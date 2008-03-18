”Торакально-абдомінальна хірургія у дітей”

В м. Київ, вул. Чорновола, 28/1, 20-21 березня відбудеться науково-практична конференція з міжнародною участю “Торакально-абдомінальна хірургія у дітей” Організатори: Асоціація дитячих хірургів України. Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України. Українська дитяча спеціалізована лікарня “Охматдит” вул. Чорновола, 28/1, м. Київ, 01135. Тел. (044) 236-59-06, 483-22-80 Запрошені до участі: представники Росії, Білорусі, Польщі, Франції, Німеччини, Австрії, Литви, Латвії, Естонії, МОЗ та АМН України, науково-дослідних установ, профільних кафедр вищих навчальних закладів, медичні працівники відповідного фаху, студенти, молоді вчені; представники ЗМІ, громадських організацій, зацікавлені особи

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