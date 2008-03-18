”Захворювання шкіри обличчя, волосистої частини голови та дерматози, асоційовані з ураженням слизової оболонки”

В м. Київ, вул. Островського, 48, 20-21 березня відбудеться науково-практична конференція з міжнародною участю “Захворювання шкіри обличчя, волосистої частини голови та дерматози, асоційовані з ураженням слизової оболонки” Організатори: Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України. вул. Островського, 48, м. Київ, 03035. тел. (044) 249-46-56 Запрошені до участі: представники Росії, Білорусі, МОЗ та АМН України, науково-дослідних установ, профільних кафедр вищих навчальних закладів, медичні працівники відповідного фаху, студенти, молоді вчені; представники ЗМІ, громадських організацій, зацікавлені особи

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