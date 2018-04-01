Солодка їжа - насолода чи біда?

Харчові звички закладаються в ранньому дитинстві. З огляду на те, скільки сьогодні солодких виробів, приготованих на основі рафінованого цукру, споживають наші діти, можна зробити висновок, що і в майбутньому вони любитимуть солодке. А чи не стане від цього гірким їхнє життя?

Рафінований цукор (сахароза) належить до вуглеводів, які дають організмові тепло і силу. Однак саме в ньому ні вітамінів, ні мікроелементів, ні солей немає, бо вони відійшли у процесі перероблення цукрових буряків. Тому насичений цукром, але бідний біоактивними речовинами раціон негативно позначається на рості і розвитку підростаючого організму.

Тут справджується знаменитий вислів Парацельса: "Усе є отрута, і все є ліки. Лише доза робить речовину і отрутою, і ліками". Коли людина споживає надмір солодкого, то підшлункова залоза змушена посилено працювати, виробляючи більшу кількість гормону інсуліну, щоб зменшити (нормалізувати) рівень цукру в крові і допомогти йому дійти до кожної клітини. Така тривала стимуляція виснажує цей орган, і його здатність виробляти природний інсулін погіршується, тобто розвивається цукровий діабет, і доводиться вводити інсуліни ззовні.

Але якщо солодка їжа безперервно надходить в організм, то і цей інсулін неспроможний допомогти засвоєнню глюкози. Тоді печінка згущує її у крапельки жиру, які день у день відкладаються по всьому тілу. Так наростає ожиріння, яке, у свою чергу, є ризиком розвитку серцево-судинних захворювань і передчасної смерті. Учені дослідили: у тих країнах, де рівень смертності від хвороб серця і судин найвищий (285 на 100000 населення), цукру (рафінованого) споживають у середньому 118-136 г на добу, де найнижчий (28 на 100000) - 36 г (жовтого, нерафінованого).

Буває, що людина (дитина) не поїсть вчасно, а інсуліну в організмі є багато, тоді різко знижується рівень цукру в крові і настає кисневе голодування, до якого особливо чутливі клітини мозку. Такий стан зветься гіпоглікемією. Прихована глікемія у дітей небезпечна тим, що може спричинити низку невротичних порушень. Діти стають некерованими, агресивними, може спостерігатися затримка розумового розвитку. На тлі гіпоглікемії можливий розвиток багатьох захворювань, зокрема хронічної втоми, депресії, алергії, порушення травлення, наркоманії, алкоголізму, звички до куріння, асоціальної поведінки.

Крім того, рафінований цукор - ворог зубів, бо під час його контакту з кислотою утворюються колонії мікроорганізмів, котрі розчиняють емаль, з чого і починається карієс.

Тож що робити, щоб солодка цукерка не перетворилася для наших дітей на гірку "пілюлю" - силу-силенну хвороб та передчасну смерть? Відповідь може бути лише одна: переглянути харчовий раціон, звести до мінімуму споживання рафінованих вуглеводів (рафінованого цукру, білого борошна, в якому так само немає біологічно активних речовин). Замінити їх можуть овочі, фрукти, молочні продукти, риба, жовтий цукор. Отже, дорогі мами і берегині здоров`я своїх дітей, знову ми переконуємося в доцільності природного харчування.