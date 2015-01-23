Допоможіть знайти контакти поранених в АТО дітей
Штаб Ахметова готовий допомогти в лікуванні та реабілітації дітей, що постраждали під час обстрілів
Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, у зв'язку з проведенням інтенсивних бойових дій в Донецьку та прилеглих населених пунктах Гуманітарний штаб Ріната Ахметова звертається до мешканців міст, їх родичам, волонтерів та представників громадських організацій з проханням допомогти знайти контакти постраждалих в трагедії дітей.
Гуманітарний штаб Ріната Ахметова готовий допомогти в лікуванні та реабілітації дітей на території України, наданні психологічної допомоги. Просимо повідомляти про всі відомі вам випадки постраждалих дітей, бажано з наявністю контактів рідних, одним із зручних для вас способом:
зателефонувати за телефоном безкоштовної «гарячої лінії» Штабу 0800 509 001
відправити повідомлення на електронну адресу: helpdonbass@fdu.org.ua
у соціальних мережах Гуманітарного штабу.
Довідка:
Гуманітарний штаб Ріната Ахметова створений 6 серпня 2014 року з метою надання максимальної допомоги мирним мешканцям Донецької та Луганської областей, які постраждали в результаті бойових дій. Основні напрямки діяльності Штабу - надання гуманітарної допомоги; надання медичної, в тому числі психологічної допомоги; допомога дітям; адресна допомога.