Допоможіть знайти контакти поранених в АТО дітей

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, у зв'язку з проведенням інтенсивних бойових дій в Донецьку та прилеглих населених пунктах Гуманітарний штаб Ріната Ахметова звертається до мешканців міст, їх родичам, волонтерів та представників громадських організацій з проханням допомогти знайти контакти постраждалих в трагедії дітей.

Гуманітарний штаб Ріната Ахметова готовий допомогти в лікуванні та реабілітації дітей на території України, наданні психологічної допомоги. Просимо повідомляти про всі відомі вам випадки постраждалих дітей, бажано з наявністю контактів рідних, одним із зручних для вас способом:

зателефонувати за телефоном безкоштовної «гарячої лінії» Штабу 0800 509 001

відправити повідомлення на електронну адресу: helpdonbass@fdu.org.ua

у соціальних мережах Гуманітарного штабу.

Довідка:

Гуманітарний штаб Ріната Ахметова створений 6 серпня 2014 року з метою надання максимальної допомоги мирним мешканцям Донецької та Луганської областей, які постраждали в результаті бойових дій. Основні напрямки діяльності Штабу - надання гуманітарної допомоги; надання медичної, в тому числі психологічної допомоги; допомога дітям; адресна допомога.