В Україні у стаціонарних медзакладах перебуває 341 поранений військовослужбовець

В Україні у стаціонарних медичних закладах перебуває 341 поранений військовослужбовець. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив виконуючий обов’язки речника Генерального штабу України Владислав Селезньов.

"Сьогодні в стаціонарних закладах лікування Міністерства оборони України на лікуванні перебуває 341 військовослужбовець Збройних сил України та інших військових формувань, які були поранені в ході проведення антитерористичної операції на сході України", - повідомив Селезньов.

За його словами, 21 воїн перебуває у важкому стані.

"Ще 26 важкопоранених військовослужбовців перебувають на лікуванні за кордоном, із них 6 - у Литві, 5 військовослужбовців - в Ізраїлі та Німеччині, по 3 - в США та Латвії, 2 - у Великій Британії та по одному - в Італії й Естонії", - повідомив Селезньов.