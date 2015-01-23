Інформація про видачу гуманітарної допомоги Штабу Ахметова в Донецьку на сьогодні

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, сьогодні, 22 січня, більшість пунктів видачі допомоги Гуманітарного штабу Ріната Ахметова продовжать роботу в звичайному режимі.

Зокрема, в пункті видачі гуманітарної допомоги на стадіоні «Донбас Арена» будуть видаватися дитячі набори, новорічні подарунки і препарат інсуліну.

У Донецьку будуть працювати наступні пункти видачі:

у Кіровському районі

у Куйбишевському районі

у Ворошиловському районі

у Київському районі

у Калінінському районі

у Будьонівському районі

у Пролетарському районі

у Ленінському районі

на льодовій арені «Дружба»

У зв'язку із загостренням ситуації, завтра в Донецьку не працюють наступні пункти:

у Петровському районі

у мікрорайоні «Текстильник» (допомогe тимчасово можна отримати в Кіровському районі, на базі ДК ім. Франка)

у мікрорайоні «Жовтневий» (допомогe тимчасово можна отримати в Куйбишевському районі, на базі ДК ім. Куйбишева)

Також завтра пункти видачі гуманітарної допомоги Штабу Ахметова працюють в таких, прилеглих до Донецька містах:

Макіївка

Єнакієве

Моспіно

Харцизьк

Іловайськ

Зугрес

Шахтарськ

22 січня пункти видачі в Горлівці і Ясинуватій не відновлюють роботу, ситуація в містах дуже важка.

Оперативну інформацію щодо ситуації з видачею гуманітарної допомоги та роботою пунктів можна дізнатися на сайті Гуманітарного штабу Ріната Ахметова і за телефоном гарячої лінії 0 800 509 001.