Інформація про видачу гуманітарної допомоги Штабу Ахметова в Донецьку на сьогодні
У пункті видачі гуманітарної допомоги на стадіоні «Донбас Арена» будуть видаватися дитячі набори, новорічні подарунки і препарат інсуліну
Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, сьогодні, 22 січня, більшість пунктів видачі допомоги Гуманітарного штабу Ріната Ахметова продовжать роботу в звичайному режимі.
Зокрема, в пункті видачі гуманітарної допомоги на стадіоні «Донбас Арена» будуть видаватися дитячі набори, новорічні подарунки і препарат інсуліну.
У Донецьку будуть працювати наступні пункти видачі:
у Кіровському районі
у Куйбишевському районі
у Ворошиловському районі
у Київському районі
у Калінінському районі
у Будьонівському районі
у Пролетарському районі
у Ленінському районі
на льодовій арені «Дружба»
У зв'язку із загостренням ситуації, завтра в Донецьку не працюють наступні пункти:
у Петровському районі
у мікрорайоні «Текстильник» (допомогe тимчасово можна отримати в Кіровському районі, на базі ДК ім. Франка)
у мікрорайоні «Жовтневий» (допомогe тимчасово можна отримати в Куйбишевському районі, на базі ДК ім. Куйбишева)
Також завтра пункти видачі гуманітарної допомоги Штабу Ахметова працюють в таких, прилеглих до Донецька містах:
Макіївка
Єнакієве
Моспіно
Харцизьк
Іловайськ
Зугрес
Шахтарськ
22 січня пункти видачі в Горлівці і Ясинуватій не відновлюють роботу, ситуація в містах дуже важка.
Оперативну інформацію щодо ситуації з видачею гуманітарної допомоги та роботою пунктів можна дізнатися на сайті Гуманітарного штабу Ріната Ахметова і за телефоном гарячої лінії 0 800 509 001.