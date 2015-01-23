За добу в зоні АТО поранено 50 військовослужбовців
15:21, 23 січня 2015Країна
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Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко
За минулу добу 50 українських військовослужбовців було поранено / Фото: УНІАН
За минулу добу в зоні АТО загинуло 3 українських військовослужбовців, 50 поранено.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу ми втратили 3 українських військовослужбовців, ще 50 було поранено", - сказав Лисенко.
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