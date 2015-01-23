За добу в зоні АТО поранено 50 військовослужбовців

За минулу добу в зоні АТО загинуло 3 українських військовослужбовців, 50 поранено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу ми втратили 3 українських військовослужбовців, ще 50 було поранено", - сказав Лисенко.