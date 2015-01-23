На Дніпропетровщині буде продовжено пілотний проект з реформування медицини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі сьогодні на прес-конференції в Дніпропетровську.

“Багато зроблено по пілотному проекту реформування медичної галузі в Дніпропетровській області. Вона на кроки попереду від інших областей, де також було розпочато цей проект. Необхідно передавати досвід Дніпропетровщини іншим регіонам у реформуванні медичної галузі”, - зазначив міністр.

За його словами, сьогодні проект буде продовжено за тими напрямами, де досягнуті позитивні результати. Зокрема, в ході реформування системи охорони здоров'я в Дніпропетровській області, відбувся поділ медичної допомоги на первинну та вторинну. Квіташвілі зауважив, що така практика існує у всьому світі.

Міністр зазначив, що сьогодні у Дніпропетровську він провів нараду з медиками регіону, де обговорювався хід реформування галузі. Такі ж зустрічі, за його словами, будуть в інших областях. За підсумками цих зустрічей, планується визначити напрями продовження медичної реформи.

Присутня на прес-конференції заступник голови Верховної Ради з питань охорони здоров'я Ірина Сисоєнко повідомила, що комітет готує нову редакцію закону про проведення медреформи в пілотних областях.

Як повідомляв УНІАН, з 2011 року був запущений пілотний проект з реформування системи охорони здоров'я. В рамках медичної реформи передбачалися зміни у роботі первинної медицини, екстреної медицини, упровадження медичного страхування, скорочення кількості медустанов і відкриття амбулаторій сімейної медицини. Проект реалізовується у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях і місті Києві.