Синдром сухого ока

Протягом останніх 15-20 років людство зіткнулося з таким новим видом зорового навантаження, як робота за комп`ютером. Відповідно виникли і скарги пацієнтів, які часто працюють за комп`ютером. Такі ж проблеми виникли ще кілька десятиліть тому, коли з`явилися телевізори. Раніше, скажімо 100 років тому, таких проблем взагалі не було.

Але, враховуючи те, що від прогресу нам нікуди не дітися, потрібно застерегти наших пацієнтів, які вже мають певні проблеми із зором, і тих, хто ще їх не має, але проводить чимало часу за комп`ютером.

Існує так званий комп`ютерний синдром, який полягає в тому, що абсолютно здорова людина, яка працює за комп`ютером більш як 2 години на добу, з часом скаржиться на певний дискомфортів органів зору - сухість очей, погіршення гостроти зору, неможливість сфокусувати зір, розпливчастість зображення на моніторі. Офтальмологи тривалий час вивчали всі ці скарги і дійшли висновку, що кожен працюючий за комп`ютером має запам`ятати кілька правил.

Насиченість кольорів і контрастність на комп`ютері мають бути не максимальними, а середніми. Насиченість спричинює значне перевантаження зорових функцій, кори головного мозку під час переробки тієї інформації, що людина бачить на моніторі.

Сьогодні що дорожчий монітор, то більше придатний до використання і то менше за шкодить очам.

Потрібно робити перерви в роботі за комп`ютером. Вони мають бути по 10-15 хвилин кожні 40 хвилин. Відпочинок полягає в тому, щоб дивитися вдалину. Очі не відпочивають, якщо ви від монітора переходите до телевізора або до читання книжки.

Також важливо застерегти тих, хто раніше не користувався комп`ютером і не мав таких значних зорових навантажень. Перед тим як маєте купити комп`ютер чи влаштуватися на роботу, де постійно ним користуватиметеся, відвідайте офтальмолога і визначте гостроту свого зору . В подальшому це полегшить роботу лікаря, якщо ви прийдете до нього зі скаргами.

У разі роботи за комп`ютером дуже багато очних захворювань можуть загострюватися. І завдання лікаря в цьому випадку полягає в тому, щоб розрізнити, чи це дійсно офтальмологічне захворювання, яке виникло й загострилося внаслідок роботи за комп`ютером, чи це комп`ютерний синдром.

Можна користуватися такими препаратами, як “Офтагель”, “Штучні сльози”. У нормі людина кліпає повіками і тим самим зволожує очі значно частіше, аніж коли вона дивиться в монітор. Для цього й потрібне зволоження очей за допомогою крапель. Постійне напружене вдивляння у монітор спричиняє синдром сухого ока.