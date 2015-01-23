Завдяки дерегуляції ринку ціни на ліки можуть бути знижені до 30%, а українці отримають доступ до якісних препаратів найкращих світових брендів.

Про це міністр охорони здоров’я України Олександр Квіташвілі заявив під час робочої поїздки до Дніпропетровської області, повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ.

«Сьогодні в Україні існує величезна кількість непотрібних ліцензій та реєстрацій ліків, які створені для того, щоб на цьому могли заробляти чиновники», - констатував міністр.

«З власного досвіду можу сказати, що проти скасування таких дозвільних документів будуть лише корупціонери. Я упевнений, що завдяки дерегуляції ринку ціни на ліки можуть бути знижені до 30%, а українці отримають доступ до якісних препаратів найкращих світових брендів», - підкреслив Квіташвілі.