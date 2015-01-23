Глава МОЗ обіцяє, що медицина в Україні стане набагато якіснішою

Міністр охорони здоров’я України Олександр Квіташвілі обіцяє, що медицина стане доступнішою і набагато якіснішою для всього населення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, про це він сказав під час робочої поїздки до Дніпропетровської області.

Окреслюючи найближчі кроки в медичній реформі на 2015 рік, Квіташвілі зазначив, що створення нової моделі фінансування галузі, передача державних закупівель міжнародним організаціям, скасування непотрібних ліцензій, різного роду непотрібних форм звітності, спрощення реєстрацій та сертифікацій нині є першочерговими завданнями МОЗ України.

«2015 рік стане майданчиком для проведення повномасштабної реформи медичної галузі, тому неможливо не спілкуватися із дійовими особами реформи – лікарями», - сказав він.

За його словами, «наразі ми проводимо аудити лікарень, поліклінік, щоб мати чіткі прорахунки вартості послуг та дані про медичні заклади перед тим, як міняти систему. Але можу сказати одне – медицина стане відкритою системою, доступнішою і набагато якіснішою для всього населення».

Квіташвілі зауважив, що сьогодні в Україні працює 8 тис. 300 лікарень та поліклінік і 75% грошей з державного бюджету витрачається на їх утримання. «Ці гроші потрібно ефективно перерозподілити. Замість оплати старих ліжок в лікарнях, їх потрібно використовувати на лікування пацієнтів. В подальшому кошти мають йти за пацієнтом в лікувальні заклади, а лікарі отримувати легальну та достойну оплату праці», - підкреслив глава МОЗ.

Коментуючи новації уряду у фінансуванні галузі охорони здоров'я, міністр зазначив, що держбюджет-2015 передбачає надання місцевим органам влади більше повноважень щодо фінансування спеціальних медико-санітарних частин МОЗ та закладів охорони здоров'я Укрзалізниці. «Цьогоріч місцевим бюджетам надано 46,5 млрд грн на функціонування територіальних закладів охорони здоров'я. Крім цього, у держбюджеті на охорону здоров'я передбачено ще 10 млрд грн на виконання централізованих лікувальних та інших програм, що на 0,5 млрд. грн. більше показників 2014 року», - сказав він. При цьому міністр підкреслив, що загалом видатки на охорону здоров’я у зведеному бюджеті становлять 59,6 млрд грн (на 3,9 млрд. грн. більше ніж у 2014 році).