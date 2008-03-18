В Одесі відкрито перший державний центр для ВІЛ-позитивних дітей

В Одесі сьогодні відкрито перший державний центр для ВІЛ-позитивних дітей та молоді.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, у відкритті центру взяв участь міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО.

Він повідомив, що це перший державний заклад, хоча є досвід функціонування 12-ти центрів денного перебування ВІЛ-позитивних дітей Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ.

Міністр зазначив, що відкриття центру має важливе значення на загальнодержавному рівні, водночас, викликає занепокоєння найбільша в Україні динаміка поширення ВІЛ-інфекції в Одеському регіоні. В Одеській області протягом 2006 року ВІЛ-інфікованими жінками народжено 321 дитину, у 2007 році – 478.

Ю.ПАВЛЕНКО закликав суспільство згуртуватись навколо ВІЛ-позитивних дітей, оскільки вони найбільше потребують підтримки й допомоги.

«Ми всі маємо формувати толерантне ставлення до дітей, які живуть з ВІЛ, – наголосив міністр. – Ми повинні дбати про щасливе дитинство кожного малюка, незалежно від кольору шкіри або його діагнозу тощо».

«Не лише Одеса, а вся Україна повинна повернутись обличчям до ВІЛ-позитивних людей», – підкреслив Ю.ПАВЛЕНКО.

За його словами, створення державою центру в Одесі є початком розвитку мережі подібних закладів по всій Україні. Вже найближчим часом в різних регіонах країни буде відкрито ще 5 таких центрів.

*** За офіційними даними Міністерства охорони здоров`я України, протягом 2007 року в Україні зареєстровано понад 17,5 тисяч нових випадків ВІЛ-інфекції. У порівнянні з 2006 роком, рівень приросту нових випадків ВІЛ-інфекції становив 9,9%.