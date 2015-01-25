Просимо повідомляти про поранених в Маріуполі, яким потрібна допомога

Протягом останніх двох тижнів різко загострилися бойові дії на території Донецької і Луганської областей. Масованому обстрілу піддаються Донецьк, Авдіївка, Щастя, Піски, Мар'їнка, багато інших населених пунктів. Багатомільйонний регіон живе в страху і жаху, - йдеться в заяві Гуманітарного штабу Ріната Ахметова у зв'язку з трагедією в Маріуполі і масованим обстрілом останніх днів, яку передала УНІАН прес-служба Штабу.

Війна не тільки знищує міста, підприємства, інфраструктуру, житлові будинки. Найстрашніше - війна забирає людські життя! І ці втрати непоправні.

За даними ООН, за 9 останніх днів війна забрала життя понад 260 людей на Донбасі. Сотні мирних жителів поранено. Сотні - позбулися даху над головою. Війна забирає у дітей батьків, калічить їх тіла і душі.

24 січня стало черговим трагічним днем календаря. Житлові райони Маріуполя піддалися обстрілу. За попередніми даними, загинули 27 людей, серед них - 2 дітей. Понад 90 осіб отримали поранення різної складності, в тому числі і діти. Поранені продовжують надходити в лікарні міста.

Штаб "Допоможемо" за рішенням Ахметова надає допомогу всім маріупольцям, які отримали поранення в результаті обстрілу. Ми тримаємо оперативний зв'язок з лікувальними закладами міста. У лікарні, куди привозять поранених, вже доставлені всі необхідні ліки. Ми цілодобово та оперативно реагуємо на всі потреби. Саме таке завдання - максимально допомогти кожному земляку, не залишити один на один з трагедією - поставив Рінат Ахметов, створюючи наш Штаб. Тим не менше ми розуміємо, що навіть така допомога не поверне сім'ям загиблих, не поверне здоров'я тяжко пораненим. Ніяка допомога не поверне цілому поколінню життя, в якому немає війни.

Сьогоднішня трагедія - це черговий прицільний постріл в майбутнє. Ми просимо зупинитися, поки ще є така можливість. Ми закликаємо і не втомимося закликати всіх і кожного, від кого залежить мир на Донбасі, - максимально вплинути на ситуацію, зупинити кровопролиття, не допустити нових жертв серед мирного населення!

Гуманітарний Штаб просить повідомляти інформацію про поранених, які потребують допомоги, за телефоном гарячої лінії 0 800 509 001 або на адресу helpdonbass@fdu.org.ua

Штаб працює 24 години в добу.