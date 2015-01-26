Як вибрати правильне взуття для фітнесу

Результати медичних досліджень показують, що неправильне взуття може не тільки викликати почуття дискомфорту під час тренування, але й нашкодити суглобам, пише myledi.net.

Вчені з'ясували, що бігаючи в кросівках, ти піддаєш свої суглоби тиску в кілька разів більше, ніж якби ти бігала босоніж. На 54% збільшується навантаження на внутрішню поверхню стегна, 36% - на колінний суглоб. Сучасні кросівки дійсно забезпечують хорошу підтримку стопі. Але їх товста підошва і занадто високий каблук негативно позначаються на здоров'ї суглобів.

Лікарі рекомендують вибирати взуття, в якому ти будеш почувати себе максимально комфортно. Краще вибирати кросівки з верхом з "дихаючої" сітки, щоб ногам не було жарко. Стопам і суглобам потрібен час, щоб звикнути до нової пари взуття. Тому перші кілька днів носи кросівки тільки вдома. Коли будеш відчувати себе, ніби йдеш босоніж, можеш надягати їх на тренування.