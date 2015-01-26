Як вибрати правильне взуття для фітнесу
Стопам і суглобам потрібен час, щоб звикнути до нової пари взуття. Тому перші кілька днів носи кросівки тільки вдома
Результати медичних досліджень показують, що неправильне взуття може не тільки викликати почуття дискомфорту під час тренування, але й нашкодити суглобам, пише myledi.net.
Вчені з'ясували, що бігаючи в кросівках, ти піддаєш свої суглоби тиску в кілька разів більше, ніж якби ти бігала босоніж. На 54% збільшується навантаження на внутрішню поверхню стегна, 36% - на колінний суглоб. Сучасні кросівки дійсно забезпечують хорошу підтримку стопі. Але їх товста підошва і занадто високий каблук негативно позначаються на здоров'ї суглобів.
Лікарі рекомендують вибирати взуття, в якому ти будеш почувати себе максимально комфортно. Краще вибирати кросівки з верхом з "дихаючої" сітки, щоб ногам не було жарко. Стопам і суглобам потрібен час, щоб звикнути до нової пари взуття. Тому перші кілька днів носи кросівки тільки вдома. Коли будеш відчувати себе, ніби йдеш босоніж, можеш надягати їх на тренування.