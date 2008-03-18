У Чернігові рівень інфекційних захворювань зріс на 13%

У Чернігові рівень інфекційних захворювань минулого року зріс на 13%. Про це повідомив головний державний санітарний лікар Чернігова Іван МАКАРЕНКО під час наради у міській раді.

За його інформацією, торік кожен другий-третій чернігівець перехворів інфекційними хворобами, у тому числі грипом та ГРВІ. Вперше в місті було зареєстровано 5 випадків хвороби Лайма, пов’язаної з укусами кліщів.

Як наголосив І.МАКАРЕНКО, найбільше занепокоєння санітарно-епідеміологічної служби викликає високий рівень захворюваності на туберкульоз, що становить 47,4 випадків на кожні 100 тисяч населення (епідемічний поріг – 30 випадків на 100 тисяч населення). "Найгірше те, що зростає і кількість дітей та підлітків, хворих цією недугою", - констатував він.

Досить високими залишаються в Чернігові рівні захворюваності на вірусні гепатити, педикульоз, ВІЛ-інфекцію, сказ. Головний державний санітарний лікар Чернігова серед основних причин такої ситуації називає низький рівень санітарної культури населення та соціальні фактори.

І хоча санітарно-епідеміологічна ситуація в місті, за словами І.МАКАРЕНКА, залишається контрольованою, необхідно вживати більш жорстких заходів до порушників санітарного законодавства.