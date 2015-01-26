У лікарнях 309 поранених бійців АТО

У лікарнях перебувають 309 поранених бійців АТО, з них 19 - у важкому стані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в.о. речника Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов на брифінгу в Києві.

«Станом на цей день у госпіталях та лікувальних закладах перебувають 309 військовослужбовців, з них 19 - важкопоранені», - зазначив він.