У лікарнях 309 поранених бійців АТО
14:23, 26 січня 2015Країна
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З них 19 бійців АТО перебувають у важкому стані
У лікарнях 309 поранених бійців АТО / Фото: УНІАН
У лікарнях перебувають 309 поранених бійців АТО, з них 19 - у важкому стані.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в.о. речника Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов на брифінгу в Києві.
«Станом на цей день у госпіталях та лікувальних закладах перебувають 309 військовослужбовців, з них 19 - важкопоранені», - зазначив він.
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