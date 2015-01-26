У лікарнях Маріуполя працюють психологи Гуманітарного штабу Ахметова

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, починаючи з суботи, 24 січня, фахівці психологічної служби Штабу Ахметова працюють у лікарні швидкої допомоги, в лікарнях № 3, № 4, у першій міській лікарні Маріуполя. Також психологічну допомогу в Маріуполі можна отримати в наметах допомоги, організованих ДСНС на вул. Київська, 46. Вчора фахівці Штабу весь день провели в лікувальних установах і надали допомогу для 70 осіб.

«Близько ста поранених, вони знаходяться в п'яти лікарнях міста. Серед постраждалих є діти. Одній дівчинці довелося ампутувати ногу, вона знаходиться в реанімації, - розповідає координатор психологічної служби Гуманітарного штабу Ріната Ахметова Олена Лук'янчук, яка два дні надає психологічну допомогу постраждалим у трагедії. - У мікрорайоні Східний ДСНС спільно з соціальними службами розмістили намет для обігріву і координації роботи, прийому заяв, видачі допомоги постраждалим. Сотні людей приходять за допомогою, у людей вибиті вікна, у багатьох дірки в квартирах. Людям прямо в чергах ставало погано, жінки плакали, у когось близькі поранені, у когось в родині є загиблі».

Спільно з Маріупольським соціальним центром молоді Штаб відкрив гарячу лінію +38 099 079 92 60, зателефонувавши на яку люди можуть отримати консультацію психолога. Прийом заявок на психологічну допомогу і здійснює гаряча лінія Гуманітарного штабу Ріната Ахметова 0 800 50 9001.

Психологічна служба при Гуманітарному штабі Ріната Ахметова працює в Маріуполі та інших містах України вже п'ять місяців. Нагадаємо, в Штабі Ахметова також працює масштабний проект по підготовці кризових психологів, які будуть допомагати мирному населенню в тому числі в самих гарячих точках Донбасу.

«Вже з третього модуля навчання ми планували підключати їх в нашу роботу, - каже Олена Лук'янчук. - Зараз вони проходять тільки другий модуль навчання, але якщо у когось буде бажання працювати з постраждалими вже зараз, ми готові надати підтримку і сприяння». За словами координатора психологічної служби, в таких пригодах важлива допомога фахівців, щоб попередити потім психотравмуючі наслідки.

«Багато людей приходили до нас з істерикою, дезорієнтовані. Приміром, за допомогою до нас у намет прийшла жінка. Вона плаче і нічого не може сказати, поки її не привели до тями. Ми навіть не можемо дізнатися, якої допомоги вона потребує. Те, що відбулося в Маріуполі, як і будь-яка травматична ситуація, може призвести до посттравматичного стресового розладу. Люди знаходяться в стані паніки, тривоги. У постраждалих може розвинутися безсоння, головні болі», - відзначає фахівець.

Нагадуємо, що Гуманітарний штаб за рішенням Ріната Ахметова надає допомогу всім маріупольцям, які отримали поранення в результаті обстрілу, і тримає оперативний зв'язок з лікувальними закладами міста. У суботу в міські лікарні №№ 1, 2, 3, 4, 5 були доставлені антибіотики, знеболюючі, гемостатики, протизапальні препарати, фіз. розчини, глюкоза, перев'язувальні матеріали, системи, шприци, рукавички.

Гуманітарний Штаб просить повідомляти інформацію про поранених, які потребують допомоги, за телефоном гарячої лінії 0 800 509 001 або на адресу helpdonbass@fdu.org.ua. Штаб працює 24 години в добу.