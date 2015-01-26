Спецбригади екстреної меддопомоги приведуть у повну готовність

Міністерство охорони здоров’я України у зв'язку із загостренням соціально-політичної ситуації у зоні проведення АТО на територіях Донецької та Луганської областей та з метою гарантованого надання своєчасної невідкладної медичної допомоги постраждалим доручило структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської державних адміністрацій, Національної медичної академії наук України привести у повну готовність спеціалізовані бригади другої черги медицини катастроф центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Харківської областей, міста Києва та Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України.

Також доручено забезпечити бригади необхідним запасом медикаментів з розрахунку на 3 доби роботи, повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ.

Крім цього, МОЗ доручив створити резерв ліжкового фонду та забезпечити, у разі необхідності, госпіталізацію постраждалих із зони проведення АТО до стаціонарних закладів охорони здоров’я та стаціонарів науково-дослідних інститутів, евакуацію постраждалих за допомогою санітарного транспорту з місця доставки до вищезазначених закладів охорони здоров’я, створення резервів необхідних медикаментів. Бути готовими надати необхідну допомогу медикаментами та виробами медичного призначення закладам охорони здоров’я, працюючими на території Донецької, Луганської областей, а також Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей, які є максимально наближеними до зони проведення АТО.

За оперативною інформацією структурних підрозділів з питань охорони здоров’я Дніпропетровської, Запорізької, Київської областей та м. Києва, на 25 січня було приведено у повну готовність з можливим терміновим виїздом до закладів охорони здоров’я Луганської та Донецької областей спеціалізовані бригади другої черги медицини катастроф, зокрема:

Дніпропетровська область: 32 бригади, у тому числі: спеціалізовані бригади лікарів (лікар-хірург, лікар-нейрохірург, лікар хірург судинний, лікар-анестезіолог, лікар-травматолог тощо), 15 лікарських бригад (водій, лікар, фельдшер/медична сестра), 14 фельдшерських бригад (водій, фельдшер або медична сестра);

Запорізька область: 35 бригад, у тому числі: 18 лікарських бригад (водій, лікар, фельдшер/медична сестра), 17 фельдшерських бригад (водій, фельдшер або медична сестра);

Київська область: 12 лікарських бригад (водій, лікар, фельдшер/медична сестра);

Харківська область: 25 бригад, у тому числі: 5 лікарських бригад (водій, лікар, фельдшер/медична сестра), 20 фельдшерських бригад (водій, фельдшер або медична сестра);

м. Київ: 2 спеціалізованих загони лікарів-фахівців різного профілю загальною кількістю 63 особи.

Також створено резерв ліжкового фонду хірургічного (150 ліжок), травматологічного (100 ліжок) та комбустіологічного (40 ліжок) профілів по закладам охорони здоров’я в м. Києві.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня у результаті обстрілу терористами житлових кварталів на сході Маріуполя загинули 30 мирних жителів.

Госпіталозовано 105 постраждалих під час обстрілу осіб, з них 12 перебувають у тяжкому стані.