Дніпропетровщина готова прийняти до 2,5 тис. дітей з Донбасу. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, на минулому тижні до Дніпропетровського дитячого санаторію №2 у супроводі трьох дорослих приїхало 39 дітей з Авдіївки, яку активно обстрілюють бойовики.

У санаторії діти-переселенці будуть забезпечені продуктами харчування, медичною допомогою, в тому числі психологічною. Також тут у повному обсязі налагоджено навчальний процес для учнів з 1 по 7 клас за програмами як українських так і російських шкіл.

Невдовзі Дніпропетровщина чекає дітей-переселенців з Дебальцево, Мар’їнки та інших населених пунктів Донбасу, які будуть розміщені в санаторіях та таборах відпочинку.